المرور السعودي: «لا يوجد نص يمنع الراكب من استخدام الجوال»

ردًا على تساؤلات من مواطنين ومقيمين

جدد المرور السعودي التأكيد على أنه «لا يوجد نص بنظام المخالفات يمنع استخدام الراكب للجوال». وتفاعل المرور السعودي مع العديد من الأسئلة من المستفيدين، وذلك بخصوص غرامة استخدام الراكب للجوال أثناء القيادة. وتساءل مستفيد: «هل الشخص الذي بجانب السائق يحسب عليه غرامة جوال؟»، قبل أن يحسم المرور الجدل. Advertisements اقرأ أيضًا: «المرور السعودي»: 3 خطوات لإلغاء مستخدم المركبة المرور السعودي: مخالفات المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة

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