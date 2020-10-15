بالفيديو.. «الصخري» يعدّد خصائص «الوسم» ويحدد مدته

أوضح المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، أبرز خصائص موسم «الوسم» مشيرًا إلى أنّ مدته ۵۲ يومًا ، ويبدأ يوم الجمعة ۲۹ صفر 144۲ الموافق 16 أكتوبر ۲۰۲۰ وينتهي الأحد ۲۱ ربيعٍ الآخر 6 ديسمبر.

وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «سمي بالوسم لأن أمطاره تسم الأرض بالاخضرار، وعادة تزداد خلاله الرطوبة المنعشة» مشيرًا إلى أنه في أول ووسط الوسم تخف حرارة الأجواء بشكل ملحوظ ؛ في حين تميل الأجواء إلى البرودة آخر الليل، أما مع آخر الوسم فإن الأجواء غالبا تبرد مما يضطر البعض إلى ارتداء الملابس الشتوية.

وأضاف المهتم بالأحوال الجوية أن «أمطار فترة الوسم نافعة ومنبتة لجميع أنواع الأعشاب الربيعية وكذلك للكمأة (الفقع) بإذن الله». منوهًا إلى أنه خلال «الوسم» يعتدل مسار الغيوم ليصبح من جهات الغرب إلى جهات الشرق بمشيئة الله.

ولفت الصخري إلى أن لـ «الوسم» أربع منازل فلكية؛ ۱۳ يومًا لكل منزلة ؛ وهي (العواء، السماك، الغفر ، الزبانا). والعواء هي أول منازل الوسم ، وهي أيضًا رابع منازل فصل الخريف في الحسابات المحلية؛ مشيرا إلى أنه خلال العواء يستمر الليل بالزيادة والنهار بالنقص وغالبا تكثر خلال العواء الحساسية والرشح والكحة.

وتعتبر العواء وعموم أيام الوسم وقتًا مناسبًا لقلع وغرس فسائل النخيل وغرس معظم أنواع الأشجار، وتبدأ خلالها هجرة الصقور والحبارى والكروان والسمق.

Advertisements

وبحسب «طقس العرب» تنشط أيضاً خلال هذا الموسم الأمراض الموسمية المرتبطة بتغير الجو، كالأنفلونزا؛ بسبب التفاوت الكبير بين درجات حرارة النهار الدافئ، والليل الذي قد تلتمس فيه البرودة.

ولا يعتبر «الوسم» بمنزلة أو نجم في السماء، إنما هو مصطلح لموسم أو فترة مميزة من الزمان، يضم 4 منازل قمرية، كل منزلة 13 يوماً، وهي: منزلة العواء في 16 أكتوبر، والسماك في 29 أكتوبر، ثم الغفر في 11 نوفمبر، وأخيراً الزبانا في 24 نوفمبر.

اقرأ أيضًا:

«الصخري»: غبار وأتربة على 4 مناطق.. وقد تؤثر على الرياض وما حولها

«الحصيني» يُحدد بداية فصل الشتاء بالسعودية.. ويتوقع موعد أهم مواسم الأمطار

الزعاق يوضح علامات دخول «الوسم» وعلاقته بالحالة الجوية الفترة المقبلة

