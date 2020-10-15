«المرور» يحدد خطوات التقديم على لوحة بدل فاقد للسيارة

جدّد المرور السعودي التذكير بالخطوات والإجراءات المتّبعة حال فقدان لوحة المركبة والرغبة في استخرج بدل فاقد، موضحًا أنها تتمثل في (الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك).

جاء ذلك ردًا من المرور على استفسار ورده من أحد المتابعين عبر حسابه الرسمي علة موقع «تويتر» مفاده: «ما شروط التقديم على لوحة بدل فاقد»، وأجاب المرور: «الإبلاغ لدى السجلات الجنائية ثم سداد الرسوم ومراجعة المرور والتقدم بطلبك».

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