وزارة الصحة: 20 مليون اتصال عبر «937».. وكورونا في المركز الثالث

استفسارات واستشارت طبية وحجز مواعيد
كشفت وزارة الصحة، أن مركز 937 تلقى أكثر من 20 مليون مكالمة منذ بداية العام الحالي 2020م حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدَّمها المركز خلال هذه الفترة، على سبيل المثال لا الحصر، 5.1 ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و1.3 مليون بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 5.4 مليون استفسار، و1.4 مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، ومليونا اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)».
يُشار إلى أن مركز 937 يعمل فيه أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، بريد إلكتروني، تطبيقات إلكترونية، دردشة فورية في موقع الوزارة).
ويعمل المركز على مدار اليوم بكل قنواته التالية: «الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد 937 - تويتر @saudimoh937 - البريد الإلكتروني [email protected] - الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي - تطبيق إشارة لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع) - الشات بوت (الدردشة التفاعلية) عبر واتساب المركز على الرقم 920005937".
ويُقدِّم المركز عدة خدمات للمستفيدين منها خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة.
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