إيقاف معاش المستفيد.. «التقاعد» تجدّد التذكير بـ6 حالات

جدّدت المؤسسة العامة للتقاعد التذكير بأن هناك 6حالات تستلزم إيقاف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي، وذلك، ردًّا من مؤسسة التقاعد على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» مفاده: «ما هي حالات إيقاف معاش المستفيد ؟».

ونشرت المؤسسة إنفوجرافًا بعنوان (حالات إيقاف معاش المستفيد) تضمن الإجابة عن سؤال المستفيد قائلة: مرحبًا بك، عميلنا العزيز يتم إيقاف نصيب المستفيد من المعاش التقاعدي في الحالات التالية:

ــ انتهاء العجز الصحي للمستفيدين.

ــ بلوغ أحد الذكور من الأبناء 21 سنة ما لم يثبت مواصلته للدراسة.

ــ تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.

ــ زواج إحدى المستفيدات.

ــ التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.

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ــ الوفاة.

وحصلت المؤسسة العامة للتقاعد وللمرة الثالثة على شهادة «الآيزو» (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمة على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من الجهات التي تبنت مفهوم إدارة استمرارية الأعمال لضمان تقديم الخدمة لعملائها وكافة أصحاب المصلحة بالجودة والوقت المناسب في الظروف المختلفة تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022 التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

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