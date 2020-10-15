السعودية اليوم / 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 755 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 321218 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6614 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 305395 حالة.

// انتهى //

13:43ت م

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إسلام آباد 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 755 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 وفاة .وأفادت وزارة الصحة الباكستانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 321218 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6614 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 305395 حالة.// انتهى //13:43ت م0088

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