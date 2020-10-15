السعودية اليوم / اجتماع يبحث التعاون الأكاديمي وتبادل الخِبْرات بين "شؤون المسجد النبوي" و"جامعة طيبة"



المدينة المنورة 28 صفر 1442هـ الموافق 16 اكتوبر 2020م واس

عقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مع رئيس جامعة طيبة المكلف الدكتور سلطان العمري أمس, اجتماعاً بمقر الوكالة بالمدينة المنورة، لبحث آفاق الشراكات والاتفاقيات المتبادلة.

وتناولَ الجانبانِ أوجه التعاون وعقد الشركات المختلفة والتنسيق المباشر في مجال التقنيات الحديثة والبحث العلمي، وتبادل المعارف المختلفة والخبرات المتنوعة والدراسات الإعلامية، والمشاركة في دراسات إدارة الحشود ومجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أهمية التعاون في المجال التعليمي والتنسيقي للاستفادة من خِدْمات الجامعة التربوية والتدريبية للموظفين، وإيجاد موسوعة عن المسجد النبوي من خلال المراكز العلمية, وترجمة خطب الحرمين الشريفين, لما تتميّز به جامعة طيبة وكلياتها العلمية في اللغات والترجمة، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية لجميع الأمة الإسلامية, مشيراً إلى دور الإعلام وأهمية الاستفادة القصوى من دور الأكاديميين في تطوير منظومة عمل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لخدمة قاصديهما.

// انتهى //

13:25ت م

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