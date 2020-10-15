السعودية اليوم / اليابان تسجل 474 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 474 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.292 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1647 حالة وفاة .

// انتهى //

13:22ت م

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طوكيو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 474 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 91.292 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1647 حالة وفاة .// انتهى //13:22ت م0082

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