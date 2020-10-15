السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 4411 إصابة جديدة بكورونا



جاكرتا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 4411 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت إندونيسيا 112 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 12268.

وبلغ إجمالي الحالات في الفلبين 348698 إصابة و6497 وفاة حتى اليوم .

// تمنخة //

13:18ت م

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جاكرتا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 4411 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 349160 .كما سجلت إندونيسيا 112 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 12268.وبلغ إجمالي الحالات في الفلبين 348698 إصابة و6497 وفاة حتى اليوم .// تمنخة //13:18ت م0080

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