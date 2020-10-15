السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تعتمد تحويل قسم التمريض إلى كلية تمريض مستقلة



السيح 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

اعتمدت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج تحويل قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية إلى كلية تمريض مستقلة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1442هـ، المقام - عن بعد - من مقر الجامعة في مدينة السيح، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، بحضور أعضاء المجلس.

وجرى خلال الجلسة مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اتخذ خلالها عدداً من التوصيات منها الموافقة على خطة الأنشطة الطلابية لعمادة شؤون الطلاب، وخطة عمادة السنة التحضيرية، والموافقة على خطط الأنشطة الطلابية في كليات الجامعة وفروعها للعام الجامعي 1442هـ.

// انتهى //

13:02ت م

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