السعودية اليوم/ سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مؤسسة تعليم الخيرية



الدمام 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية، اجتماع المجلس الثاني للمؤسسة عن بُعد بمشاركة أعضاء المجلس.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع على الدور الذي تقوم به المؤسسات الخيرية بالمملكة في عمليات التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مثمناً الدعم الكبير الذي يلقاه العمل الخيري والإنساني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح أنه في ظل التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم والعمل الخيري والإنساني على وجه الخصوص أصبحت المسؤولية أكبر على المؤسسات الخيرية سواء من جانب تحمل مسؤولياتها وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر الدخل لديها، أو من جانب تقديمها لخدمات ومشاريع تسهم في خدمة المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة .

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة، من أهمها تطوير وتنمية أوقاف المؤسسة واستثمار مواردها المالية لتنوع المصادر تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، وبحث المتعلقة المشاريع التنموية للمؤسسة والاستثمارية التي تحقق الأهداف الاستثمارية وتقدم خدماتها للمجتمع وافراده.

// انتهى//

12:55ت م

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