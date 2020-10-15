السعودية اليوم / رابطة الجامعات الإسلامية تناقش تحديات التحول الرقمي في مؤتمر دولي افتراضي



القاهرة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

تنظم رابطة الجامعات الإسلامية مؤتمرًا دوليًا افتراضيا خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع جمعية كليات الإعلام العربية تحت عنوان "الجامعات والتحول الرقمي .. الفرص والتحديات".

وقال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد في تصريح له اليوم ، إن المؤتمر سيناقش، أهمية التحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة في مجالات الإعلام والتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية استفادة الجامعات الإسلامية والعربية من التقدم التكنولوجي، في ضوء المتغيرات الراهنة .

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12:48ت م

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