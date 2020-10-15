السعودية اليوم / محافظ ضمد يتفقد مركزي الرعاية الأولية بضمد وخضيرة



ضمد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس

تفقد محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي اليوم ، مركزي الرعاية الصحية الأولية الشمالي بضمد وخضيرة ، وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية والصحية بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركزان الصحيان للمرضى من خلال التجهيزات الفنية والكوادر البشرية المتخصصة.

وبحث محافظ ضمد مع القائمين على المركزين سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة بهما، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة والمقيمين بها.

// انتهى //

12:43ت م

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