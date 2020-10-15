السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية



بتبوك 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة بحضور وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية.

وفي مستهل الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة على الدور المهم للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة وأهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

وشدد سموه على بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي السائقين وتعديل الممارسات الخاطئة للاستفادة من كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

كما وجه سموه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، وكذلك بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية خصوصاً في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية، و رصد الاختناقات المرورية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها, بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوجيهات اللازمة.

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12:27ت م

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