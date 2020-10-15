شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. 24 ألف مستفيد من خدمات "تأكد" والان نبدء بالتفاصيل

قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ 24077 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

وتتواجد مراكز "تأكد" في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، حيث أن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .