شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مقتل 13 جنديًا في هجوم نفذته " الشباب الإرهابية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الصومالي اليوم، مقتل 13 جنديًا في هجوم نفذته حركة الشباب الإرهابية في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي شمال غرب العاصمة مقديشو.

وأوضح مسؤول عسكري في تصريح للصحفيين ، أن هذه العملية أدت أيضًا إلى مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب.