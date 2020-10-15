تبادل 1181 أسيرا بين الحكومة اليمنية والحوثي على مدار يومين المزيد

الخليج 365 - عدن - بديع سلطانالخميس 2020/10/15 01:23 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحكومة اليمنية هادي الهيج إن عملية تبادل الأسرى بين مليشيات الحوثي والحكومة ستتم على مدار يومين تبدأ الخميس وتستكمل الجمعة.
وكشف الهيج لـ"الخليج 365" عن إتمام بقية العملية، وتسليم مجموعة من الأسرى يوم غدٍ الجمعة، وفق الترتيبات التي تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد أن عملية تبادل الأسرى اليوم الخميس ستشمل 480 أسيرا حوثيا، مقابل 250 محتجزا من الحكومة اليمنية.
في حين ستتم عملية تبادل بقية الدفعة الثانية يوم غدا الجمعة.
واقتصرت عملية اليوم الخميس على رحلتين جويتين عبر مطاري سيئون وصنعاء، حيث أقلعت طائرتين بشكل متزامن من الجهتين.
في السياق نفسه، قال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لـ"الخليج 365" إن طائرة ثالثة أقلعت إلى مطار أبها، وتحمل 15 جنديا سعوديا و4 سودانيين.
وفي المقابل، من المقرر أن تنقل رحلة جوية أخرى أسرى الحكومة على متن طائرة الصليب الأحمر من مطار صنعاء إلى سيئون بمحافظة حضرموت، في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، قبل أن يتم استكمال عملية التبادل غدا الجمعة.
وكان الجانبان قد اتفقا في سويسرا، أواخر سبتمبر الماضي، على الإفراج عن نحو 1081 أسيرًا من الطرفين، وفق اتفاقٍ رعته الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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