المعارض الروسي أليكسي نافالني يدعو ترامب للتحقيق وإدانة بوتين 

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

دعا الناقد والمعارض الروسي، أليكسي نافالني، الرئيس دونالد ترامب إلى إدانة فلاديمير بوتين قائلًا إنه متأكد من أنه أمر بتسميمه بالهجوم الكيماوي.

وكان أُصيب نافالني بالتسمم على متن رحلة في سيبيريا في 20 أغسطس، وقد أظهرت الاختبارات تسممه بغاز أعصاب نوفيتشوك السام وفقًا للنتائج التي تم نشرها الأسبوع الماضي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أليكسي نافالني كان ضحية لمحاولة قتل بالغاز السام، والغرض من مقتله هو إسكات معارضي بوتين، كما أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الفعل.

ووصف دونالد ترامب التسمم الذي وضع نافالني في غيبوبة بأنه مأساوي ورهيب وأمر لا ينبغي لأحد أن يتعرض له، مضيفًا: ليس لدينا أي دليل بعد على الفاعل، لكنني سألقي نظرة.

اتهام أليكسي نافالني لبوتين

وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، ضحك نافالني عندما أشارت المضيفة ليزلي ستال إلى فشل ترامب في تصعيد القضية قائلًا: نعم لاحظت أنه لم يلق نظرة، أعتقد أنه من المهم للغاية أن الجميع، وأولهم رئيس الولايات المتحدة، أن يكونوا ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في القرن الحادي والعشرين، وعليه فإني أدعوه إلى إدانة بوتين في محاولة اغتيالي.

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وفي حين نفت روسيا أي ضلوع لها في الهجوم وأظهرت اختباراتها أن أليكسي نافالني لم يسمم، أكدت تحاليل برلين والسويد وفرنسا وجود السم في جسده، وعن ذلك قال المعارض الروسي: أنا متأكد من أن بوتين مسؤول، إنهم ينكرون كل شيء؛ لأن هذا يعني أنه لا يزال لديهم غاز الأعصاب السام نوفيتشوك المحظور وبالتالي فهم لا ينتهكون فقط حظر الأسلحة الكيميائية بل يطورونها.

وتابع: إنها مادة محظورة، أعتقد أن بوتين يستخدم هذا السلاح الكيميائي لقتلي وإرهاب الآخرين، فالناس يسقطون قتلى دون مسدس أو طلقات أو أي أثر على جسدك، إنه شيء مرعب، وبوتين يستمتع بذلك.

وقال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) على تويتر: لا شك في أن غاز الأعصاب نوفيتشوك استخدم لتسميم أليكسي نافالي، ودعا البيان المشترك الصادر عن 44 دولة عضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة موسكو إلى التحقيق.

وقال البيان الذي نشره وفد المملكة المتحدة على تويتر: نحث روسيا التي وقع الهجوم على أراضيها، على التحقيق والكشف بطريقة سريعة وشفافة عن ملابسات هذا الهجوم بالأسلحة الكيماوية.

ويُذكر أنه كان قد وقع هجوم مماثل باستخدام نفس الغاز على المعارض الروسي سالزبوري وابنته عام 2018 في المملكة المتحدة، ولذلك تتخذ لندن موقف صارم للغاية من موسكو بشأن هذه القضية.





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