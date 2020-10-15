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إقلاع طائرة تقل 109 من أسرى الشرعية والتحالف من مطار صنعاء
معظمهم تم اختطافهم من قبل ميليشيا الحوثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ممثل الشرعية في لجنة الأسرى أن 109 من أسرى ميليشيا الحوثي صعدوا الطائرة في مطار سيئون.
وقال إن طائرة صنعاء ستقل 109 من أسرى الشرعية والتحالف، موضحًا أن معظم الأسرى تم اختطافهم، بحسب العربية.
من جهته، قال الصليب الأحمر إن طائرة أقلعت من مطار صنعاء تقل أسرى من التحالف والشرعية.
ووصلت الدفعة الأولى من أسرى الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، إلى مدينة سيئون، وأكد الصليب الأحمر الدولي أن عملية التبادل ستبدأ قريبًا.
وقال هادي هيج رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحكومة الشرعية إن عملية تبادل الدفعة ستتم في غضون الساعات القادمة وفق للاتفاق الذي وقعه الطرفان في سويسرا أواخر سبتمبر الماضي.
دفعة ثانية غدًا:
كما أشار إلى أن عملية التبادل اليوم تشمل 480 أسيرًا حوثيًا مقابل و250 تابعين للحكومة، في حين ستتم عملية تبادل الدفعة الثانية غدًا الجمعة بالإفراج عن 200 أسير حوثي مقابل 251 أسيراً من المقاومة الجنوبية وسيتم نقلهم عبر مطاري صنعاء وعدن.
يذكر أن الطرفين توصلا الشهر الماضي، إلى توافق جزئي برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على استكمال تنفيذ اتفاق سويسرا، يقضي بإطلاق 1081 أسيرًا ومعتقلًا من الطرفين.
وتتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المتفق على إطلاق سراحهم جوًا بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسيئون الخاضعة لسيطرة الحكومة.
يشار إلى أن اتفاق تبادل الأسرى في حال استكمل خلال هذين اليومين، فسيعد أول اختراق فعلي يحققه المبعوث الأممي منذ توليه مهمته قبل نحو عامين ونصف، قد يشكل تمهيدًا لإطلاق سراح جميع الأسرى، كما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2019.
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