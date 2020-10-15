اليونان تنصب مدافع الموجات الصوتية على حدودها مع تركيا

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير أن اليونان قد بدأت في استخدام مدافع الموجات الصوتية؛ لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى حدودها وحدود أوروبا، حيث وُضعت في مقاطعة أليكساندروبوليس اليونانية بجانب نهر ماريتسا الذي يمر عبر البلقان وجنوب شرق أوروبا.

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ما هي مدافع الموجات الصوتية؟

تم تطوير مدافع الموجات الصوتية بالأساس للاتصالات بعيدة المدى، وتُستخدم بالفعل في المطارات لإبعاد الحيوانات البرية وفي مزارع الرياح والطاقة الشمسية ومنشآت الطاقة النووية ومنصات الغاز والنفط كما تُستخدم أنواع منها في صيد الحيتان أيضًا، لكنها باتت طريقة مثيرة للجدل للتحكم في الحشود والمتظاهرين وتفريق المحتجين.

وتنبعث من هذه النوعية من المدافع موجات صوتية قوية للغاية قد تسبب الألم والصدمة لجسم الإنسان بالإضافة إلى أضرار شديدة للسمع قد تصل للصمم الدائم، لكنها لا تقتل.

وتتمثل خطة اليونان في استخدام المدافع الصوتية لإبعاد الحشود التي قد تحاول إما عبور الحدود البرية أو القدوم إلى الشاطئ بالقوارب، حيث اتخذت السلطات احتياطات مكثفة منذ فبراير وذلك بإرسال حرس حدود إضافيين إلى المنطقة واستخدام أربع طائرات دون طيار و 15 كاميرا حرارية لمساعدتهم على اكتشاف العبور الليلي للمهاجرين، كما يمتلك الحراس 10 عربات مدرعة وخمسة زوارق للمساعدة في الدفاع عن المنطقة الحدودية، وذلك بسبب زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى اليونان من تركيا في محاولاتهم لدخول أوروبا.



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