2020-10-15

خطأ 106 عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا والحج والعمرة توضح

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الحج والعمرة على العديد من الاستفسارات بشأن ظهور خطأ عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا يحمل اسم “خطأ 106”.

وقالت الحج والعمرة عبر حساب خدمات المستفيدين على موقع تويتر، إن هذه مشكلة عامة يتم العمل على إصلاحها.

وقال شاكون إن المشكلة تظهر عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا حيث تأتي رسالة “المستخدم غير مسجل” رغم أنهم مسجلون فيه.

3 تصاريح جديدة

وأتاحت وزارة الحج والعمرة عبر تطبيق اعتمرنا 3 تصريحات جديدة وهي تصريح الصلاة في المسجد الحرام وتصريح الصلاة في المسجد النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

ما هو تطبيق اعتمرنا ؟

يأتي إطلاق التطبيق من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية ولضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في التطبيق وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: Advertisements – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

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