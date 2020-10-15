بومبيو لـ خامنئي: نعم نستطيع ردعكم

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

جدد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، موقف الإدارة الأميركية الحازم تجاه إيران، مؤكداً مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها بلاده.

وشارك بومبيو صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، وكتب على حسابه على تويتر معلقًا: “الولايات المتحدة لن تسمح أبدًا لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”.

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وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”.

وقال “إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها تهدد العالم ببرنامجها النووي”، مضيفًا “يجب على كل الدول الوقوف أمام ابتزاز هذا النظام”.

وكان خامنئي غرد يوم الثلاثاء بصورة على “تويتر”، لمفاعل نووي وكتب فوقها “إذا أرادت إيران امتلاك سلاح نووي، فلا أحد يستطيع منعها”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وتلميحًا إلى أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي على الرغم من عودة إيران منذ أشهر إلى استئناف نشاطات تخصيب اليورانيوم، ما أثار قلق العديد من الدول حول العالم، لا سيما تلك التي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه أميركا في 2018، وأعادت منذ ذلك التاريخ فرض العقوبات بشكل متدرج على طهران.



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