أبرز خصائص موسم الوسم ومنازله الفلكية

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرض المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الخميس، أبرز خصائص موسم الوسم.

وقال الصخري في تغريدات له عبر تويتر، إن الوسم مدته 52 يومًا، ويبدأ يوم الجمعة 29 صفر 144۲ الموافق 16 أكتوبر 2020 وينتهي الأحد 21 ربيع الآخر 6 ديسمبر، موضحًا أنه سمي بالوسم لأن أمطاره تسم الأرض بالاخضرار، وعادة تزداد خلاله الرطوبة المنعشة.

خصائص الوسم:

ولفت إلى أن في أول ووسط الوسم تخف حرارة الأجواء بشكل ملحوظ في حين تميل الأجواء إلى البرودة آخر الليل، أما مع آخر الوسم فإن الأجواء غالبًا تبرد مما يضطر البعض إلى ارتداء الملابس الشتوية.

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وأكد الصخري أن أمطار فترة الوسم نافعة ومنبتة لجميع أنواع الأعشاب الربيعية وكذلك للكمأة (الفقع)، كما أنه خلال الموسم يعتدل مسار الغيوم ليصبح من جهات الغرب إلى جهات الشرق.

وأشار المهتم بالأحوال الجوية إلى أن الوسم له 4 منازل فلكية، 13 يومًا لكل منزلة وهي العواء والسماك والغفر والزبانا، متابعًا أن العواء هي أول منازل الوسم وهي أيضًا رابع منازل فصل الخريف في الحسابات المحلية.

وأردف الصخري: خلال العواء يستمر الليل بالزيادة والنهار بالنقص وغالبًا تكثر خلال العواء الحساسية والرشح والكحة.

طقس اليوم:

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق جازان وعسير، فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة.



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