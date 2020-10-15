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الإسكان التنموي وترميم يوقعان اتفاقية تعاون في الخدمات الإسكانية
ركزت على برامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
وقعت اتفاقية تعاون بين الإسكان التنموي بوزارة الإسكان وجمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية وركزت على تقديم عدد من الخدمات الإسكانية وبرامج تنموية للأسر المستفيدة من خدمات جمعية ترميم.
ووقع الاتفاقية عن الوزارة مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.
جاء توقيع الاتفاقية على هامش ورشة عمل لجنة التطوع الإسكاني بالشرقية التي نظمتها اللجنة بحضور أعضائها من الجهات ذات العلاقة بالأعمال التطوعية.
وكان المهندس الخالدي قد رحب في بداية الورشة بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المتطوعون والمتطوعات في أعمال الجمعية.
يذكر أن وزارة الإسكان تهدف إلى التعاون مع الجهات غير الربحية لتوفير مساكن مناسبة للأسر الأشد حاجه.
وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للدعم الذي تلقاه الجمعية ومتطوعيها من وزارة الإسكان والذي ترجمه حرص وزير الإسكان ماجد الحقيل بزيارته أحد المنازل التي يقوم متطوعين ومتطوعات جمعية ترميم بإعادة تأهيله وترميمه في زيارة سابقة له والتي اطلع خلالها على أعمال الترميم التطوعية التي ينفذها شباب وشابات من أبناء الوطن وأشاد حينها بما شاهده من أعمال نوعيه تفوق توقعاته، معبرًا عن مدى سعادته واعتزازه بكافة المتطوعين والمتطوعات مشيداً بالأثر الملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع جمعية ترميم.
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