شكرا لقرائتكم خطوات التقديم على خدمات مكاتب التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-15 خطوات التقديم على خدمات مكاتب التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا يتم أولًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة متابعات الخليج 365 - الرياض استعرضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم على خدماتها إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لها. ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر إنفوجرافيك يبين خطوات التقديم والتي جاءت كالآتي: – الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . – اختيار عن المؤسسة. Advertisements – اختيار تواصل معنا. – تعبئة نموذج تقديم طلب وإكمال الطلب. وبعد ذلك ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب موضحًا بها رقم الطلب، ثم ستصل رسالة على جوال المستفيد المسجل في أبشر برقم الطلب.

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