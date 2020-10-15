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اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.
وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.
وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Addالهيئة السعودية للحياة الفطرية
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 12:24 PM
اشترطت تقديم نسخة "إذن" من وكالة "الثروة الحيوانية" عند التقدم لها
اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة "إذن استيراد" من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.
وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.
وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add
، "الفطرية": إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة.. والطلبات من هنا ،
المصدر : الخليج 365
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