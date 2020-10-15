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عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس وبحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.
ويهدف الاجتماع إلى تحديث أهداف المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، والأسهم في إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها ورفع مستوى الخدمات بمختلف فئاتها المقدمة للسكان وضيوف الرحمن.
وناقشت اللجنة سير أعمال تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، وموائمته مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة لتصبح مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 12:10 PM
بهدف إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها
عقدت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن فاروق عدّاس وبحضور نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للشؤون التنموية، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة.
ويهدف الاجتماع إلى تحديث أهداف المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، والأسهم في إحداث نقلة نوعية على المدى الطويل من خلال تعزيز التنمية الحضرية وأنشطتها ورفع مستوى الخدمات بمختلف فئاتها المقدمة للسكان وضيوف الرحمن.
وناقشت اللجنة سير أعمال تحديث المخطط الشامل لمدينة مكة المكرمة، وموائمته مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة لتصبح مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.
، "ملكية مكة" تناقش سير أعمال تحديث المخطط الشامل.. إنتاجية عالية واقتصاد متنوع ،
المصدر : الخليج 365
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