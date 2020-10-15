شكرا لقرائتكم خبر عن مركز "937" يتلقى 20 مليون مكالمة منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

كشفت "الصحة" أن مركز 937 تلقى أكثر من 20 مليون مكالمة ،منذ بداية العام الحالي 2020م حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات التي قدُمها المركز خلال هذه الفترة على سبيل المثال لا الحصر 5.1 ملايين مكالمة للاستشارات الطبية، و 1.3 مليون بلاغ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 5.4 ملايين استفسار، و1.4 مليون اتصال لحجز المواعيد للمراكز الصحية، ومليونين اتصال لاستفسارات خاصة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)" .