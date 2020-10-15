مؤسس تويتر يعتذر لترامب بعد تهديده بإلغاء الحماية 

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن واجه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي رد فعل عنيف على قراره بحجب التغريدات التي تتحدث عن مزاعم شبهة الفساد حول لقاء المرشح الرئاسي جو بايدن برجل أعمال أوكراني أثناء توليه منصب نائب الرئيس.

وجاء ذلك بعد ساعة فقط من تهديد الرئيس دونالد ترامب بإزالة الحماية القانونية الأمريكية التي تعفي أمثال تويتر وفيسبوك من المسؤولية عن المواد التي ينشرها المستخدمون على شبكاتهم.

وكان قد دعا ترامب إلى إلغاء القانون، المعروف باسم 230؛ بعد أن تعمدت منصة تويتر حجب تداول مقال في نيويورك بوست نشر مزاعم بشأن فساد بايدن، في وقت سابق من اليوم.

تويتر يغلق حساب المتحدثة باسم البيت الأبيض

ولم يكتفِ تويتر بحجب التغريدات التي تداولت المقال بل أغلق الحساب الشخصي للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني؛ لمشاركتها نفس المعلومات، وعلى ذلك اعتذر دورسي معترفًا بأن أفعال شركته كانت غير مقبولة.

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وأرفق اعتذاره ببيان من الشركة قال فيه إنها كانت تقيد مشاركة رابط نيويورك بوست لأن المقال احتوى على معلومات شخصية وخاصة مثل أرقام الهواتف في القصة.

مقال نيويورك بوست

وأفاد التحقيق الصحفي للصحيفة الأمريكية أن نائب رئيس باراك أوباما، جو بايدن، التقى برجل الأعمال الأوكراني فاديم بوزارسكي، بصفته مساعدًا لابنه هانتر وذلك قبل أشهر من قيام بايدن بالضغط على المسؤولين الأوكرانيين لفصل المدعي العام الذي كان يحقق في شركة بوزارسكي.

ويُعد مثل هذا الاتهام مفيدًا بشكل خاص للرئيس دونالد ترامب بسبب توقيته قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعند حجب تويتر لروابط التحقيق كتب ترامب قائلًا: أمر مروع للغاية أن يحذف فيسبوك وتويتر قصة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بقضية جو بايدن وابنه هانتر في نيويورك بوست، ليس هناك ما هو أسوأ من سياسي فاسد، أدعو لإلغاء القانون 230!

واتهم البعض الشركة بالنفاق لتقييدها مقالًا يتهم بايدن بينما لم تفعل المثل مع تحقيق نيويورك تايمز حول الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب.





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