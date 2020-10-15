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أمريكا تبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية في الظهران
يمثل ذلك استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمريكا عن بناء سفارة جديدة في العاصمة الرياض على مساحة 26 فدانًا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة ستبني سفارة جديدة في الرياض وقنصلية جديدة في الظهران بدأ العمل عليها؛ مشددًا على أن ذلك يمثل استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار، إلى جانب القنصلية الأمريكية الجديدة التي تم افتتاحها أواخر العام الماضي في مدينة جدة.
ومن المقرر أن يكون مقر السفارة الأمريكية الجديدة في الحي الدبلوماسي وستقوم شركة أمريكية مقرها ولاية كاليفورنيا بتصميم المبنى.
وانطلق الحوار الاستراتيجي يوم أمس الأربعاء بين المملكة وأمريكا برئاسة كل من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وأكد فيصل بن فرحان، أن المملكة تعمل على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
وقال وزير الخارجية إن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، والحوثيون يمثلون خطرًا على إيصال المساعدات إلى اليمن، وسنناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.
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