آلية نقل خدمة العامل الوافد إلى منشأة جديدة

2020-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنه في حال تم نقل خدمة العامل الوافد على منشأة جديدة، يتم سداد رسوم رخص العمل من قبل المنشأة طالبة الخدمة.

وأوضحت الموارد البشرية في سياق آخر، أنه تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي: هنا.

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كما ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة متابعات الخليج 365 من الأجانب بنسب التوطين في برنامج “نطاقات”.

وأوضحت الوزارة، أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة متابعات الخليج 365 غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

وأضافت أنه لا يتم احتساب زوجة متابعات الخليج 365 أو زوج المواطنة السعودية ضمن متطلبات التوطين.

وأشارت الموارد البشرية إلى أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.



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