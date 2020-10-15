محمد بن مسعود - الدمام - البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه. وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-15 أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه. وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية. Advertisements 15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 11:25 AM البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة البلاد شهدت أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، اليوم الخميس، استقالته من منصبه. ووفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"، أكد جينبيكوف أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه. وتشهد قرغيزستان أزمة سياسية حادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة على خلفية رفض الأحزاب التي لم تدخل البرلمان الاعتراف بنتائجها، واندلاع احتجاجات رافقتها اشتباكات بين متظاهرين والأمن وأعمال شغب وحوادث استيلاء على المباني الحكومية.

، الرئيس القرغيزي يعلن استقالته: لن أقبل أن أكون رئيسًا سَفَكَ الدماء ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم