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بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 45871 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الطائف" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 12:02 PM
متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة
بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الطائف 45871 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.
وأوضحت "صحة الطائف" أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، أكثر من 45800 مستفيد من خدمات "تطمن" في الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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