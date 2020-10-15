محمد بن مسعود - الدمام - الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد. الدفاع المدني الدفاع المدني 15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 11:54 AM Advertisements الدفاع المدني: لم ينتج عن الحادث إصابات ولله الحمد حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقاً اندلع في معمل لتدوير النفايات. وقالت المديرية عبر حسابها في "تويتر" اليوم: مدني #حائل يخمد حريقاً اندلع في أحد معامل تدوير النفايات في المنطقة، ولم ينتج عن الحريق إصابات ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، حائل.. إخماد حريق اندلع في معمل لتدوير النفايات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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