، أمريكا ترد على "خامنئي" وصورته: لن نسمح لكم بامتلاك "النووي".. سنفعل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بومبيو": أكبر دولة في العالم راعية للإرهاب تهدد العالم وعليه الوقوف أمام ابتزازها

ردّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن "إيران أكبر دولة في العالم راعية للإرهاب. لن يسمح لها بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم".

وغرّد "خامنئي"، الثلاثاء الماضي، بصورة لمفاعل نووي وعلق عليها: "إذا رغبت إيران بامتلاك السلاح النووي فلا أحد يستطيع منعها"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وشارك "بومبيو" على "تويتر"، بصورة لتغريدة "خامنئي" وعلق: "الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راعٍ في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم، يمكننا ردعكم وسنفعل".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: "إيران تزعم أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكنها في الوقت ذاته تهدد العالم ببرنامجها النووي"، مطالباً جميع دول العالم بالوقوف أمام ابتزاز النظام الإيراني.مايك بومبيو