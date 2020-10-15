السعودية اليوم / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين من بيت لحم



بيت لحم 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، أن الاحتلال اعتقل أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

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09:02ت م

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