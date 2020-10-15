السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة



سول 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و988 حالة ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن هناك 95 إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكورونا ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 439 حالة.

// انتهى //

07:26ت م

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سول 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واستجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ100 حالة للمرة الثالثة هذا الشهر، بسبب اكتشاف إصابات جماعية في مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 110 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و988 حالة ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وأوضحت الوكالة أن هناك 95 إصابة محلية والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة واحدة بكورونا ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 439 حالة.// انتهى //07:26ت م0010

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