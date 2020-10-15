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شكرا لقرائتكم الخليفي: ننظر في طلبات تراخيص بنوك جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخليفي: ننظر في طلبات تراخيص بنوك جديدة
أكد أن الاندماجات تفيد الاقتصاد الوطني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) أحمد الخليفي، أن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.
وتابع الخليفي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين برئاسة المملكة أمس: “طالما أن هذه الاندماجات تفيد الاقتصاد والقطاع المالي لن نعيق هذه الاندماجات”.
ولفت إلى أن ما سيحدث أن هناك بنكين سوف يزولان وبنكين سوف يلعبان دورًا أكبر، حيث نمكن مؤسسات مالية أقوى لشراء مؤسسات أخرى.
وقال “منفتحون على منح مزيد من التراخيص وننظر في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها، وليس لدينا أي شعور بالقلق منها”.
وأضاف الخليفي أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة انكماش كغيره من الاقتصادات بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يخف الانكماش عما حدث في الربع الثاني والذي كان 7%، ووسائل التحفيز كانت كافية إلى أن الإشكالية ما زالت موجودة في القطاع الصحي ولكن الإغلاق غير موجود حاليًا.
وشدد على أن هناك مؤشرات إيجابية، خاصة كتلة المؤشرات النقدية والتي تجاوزت 9%، والإقراض الذي تجاوز 13% وهذا الرقم جيد جداً.
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