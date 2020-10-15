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أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الأربعاء، عقار "إنمازيب" الذي أنتجته شركة "ريغينيرون"، كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس إيبولا لدى البالغين والأطفال.
وقالت الإدارة: إن العقار جرت تجربته على 382 مريضًا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس إيبولا من سلالة زائير، في تجربة سريرية.
ومرض إيبولا هو عدوى فيروسية حادة تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات.
واندلع وباء إيبولا في غرب إفريقيا عام 2015، وأصاب ثلاثة بلدان بشكل رئيسي هي غينيا وسيراليون وليبيريا.فيروس كورونا الجديد
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 08:39 AM
جرت تجربته على 382 مريضًا من البالغين والأطفال المصابينإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا
أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الأربعاء، عقار "إنمازيب" الذي أنتجته شركة "ريغينيرون"، كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس إيبولا لدى البالغين والأطفال.
وقالت الإدارة: إن العقار جرت تجربته على 382 مريضًا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس إيبولا من سلالة زائير، في تجربة سريرية.
ومرض إيبولا هو عدوى فيروسية حادة تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات.
واندلع وباء إيبولا في غرب إفريقيا عام 2015، وأصاب ثلاثة بلدان بشكل رئيسي هي غينيا وسيراليون وليبيريا.
، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا ،
المصدر : الخليج 365
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