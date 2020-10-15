، الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - 10 حالات جديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد