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الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات

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محمد بن مسعود - الدمام - 10 حالات جديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس الجديد

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 08:35 AM

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10 حالات جديدة جاءت من الخارج

الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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، الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365

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