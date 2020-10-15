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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى 1592549 حالة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إفريقيا وصل إلى 38868؛ لافتًا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.
وقال المركز: إن أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض؛ هي جنوب إفريقيا، والمغرب، ومصر، وإثيوبيا، ونيجيريا.فيروس كورونا الجديد
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 08:29 AM
أكثر الدول تضررًا من المرض: جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيرياإفريقيا: إصابات كورونا تقترب من 1.6 مليون والضحايا 38868 والمتعافون 1318132
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وصل إلى 1592549 حالة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في إفريقيا وصل إلى 38868؛ لافتًا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.
وقال المركز: إن أكثر الدول الإفريقية تضررًا من المرض؛ هي جنوب إفريقيا، والمغرب، ومصر، وإثيوبيا، ونيجيريا.
، إفريقيا: إصابات كورونا تقترب من 1.6 مليون والضحايا 38868 والمتعافون 1318132 ،
المصدر : الخليج 365
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