شكرا لمتابعة خبر عن المحكمة العليا تنهي قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أنهت المحكمة العليا قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب، وقررت مبدأ قضائياً يقضي بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فقط.
وأوضح المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن تأكيد المحكمة العليا بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، ينهي قضايا الكفاءة بالنسب لأن مبادئ المحكمة العليا واجبة النفاذ، بحسب عكاظ.
ووصف اللاحم حكم المحكمة العليا بالتاريخي، لإنهاء ما يسمى بالكفاءة بالنسب في المملكة سواء فسخ النكاح أو عضل المرأة عن الزواج لعدم كفاءة النسب.
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