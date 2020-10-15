شكرا لمتابعة خبر عن معاناة أرملة مواطن لإثبات حق ابنها في الميراث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أقامت سيدة أجنبية دعوى ضد ورثة مواطن " مليونير " ،تزوجته سرا في دولة عربية وأنجبت منه قبل 23 عاما. أقامت سيدة أجنبية دعوى ضد ورثة مواطن " مليونير " ،تزوجته سرا في دولة عربية وأنجبت منه قبل 23 عاما. وكانت السيدة عقب وفاة زوجها، تواصلت مع أسرته كون ابنها يعتبر أخا غير شقيق لهم وله حق في الإرث. وأوضحت الزوجة في دعواها أن أسرة زوجها المتوفى أنكرت واقعة الزواج، وأن وصية المرحوم لم تتضمن أي إشارة لزواجه السري منها.

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