شكرا لمتابعة خبر عن 3 مناطق على موعد مع الأمطار وحبات البرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة اليوم الخميس.

وأوضح الحصيني، أن أجزاء من عسير، وجازان، وجنوب الباحة خاصة المرتفعات، ستشهد أمطارَا متفاوتة من من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

كما توقع رياحًا متوسطة على شرق القصيم، وشمال الرياض، وشمال شرق الطائف، وأجزاء من سواحل الغربية "الوجه" وجازان وشمالها.