شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن برنامج الغرض منه الاستفادة من البترول والغاز في صناعات جديدة، بحلول عام 2030.
وأوضح وزير الطاقة أن هناك اتجاهًا لإنتاج 50% من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى برنامج آخر لترشيد استهلاك الطاقة، ولاستدامة الطلب على البترول عالميا، بهدف التنوع الاقتصادي.
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