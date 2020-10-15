شكرا لمتابعة خبر عن أمير الباحة يوجه بتوفير مسكن لمسنة تعيش في خيمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وجه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بالوقوف على حالة مسنة ظهرت في مقطع فيديو تعيش في البر وتسكن في شبك.

وطلب أمير الباحة بعرض حالة المسنة عليه لتأمين مسكن لها وبشكل عاجل.

كانت سيدة مسنة ظهرت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تعيش داخل خيمة عشوائية في البر بمحافظة العقيق، مما أثارت غضب المواطنين الذين طالبوا المسؤولين بدراسة حالتها وتوفير مسكن مناسب لها.