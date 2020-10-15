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✍???? مقالة جديرة بالقراءة

*إذا لم نقاطع تركيا الآن.. فمتى؟*

إذا لم نقاطع المنتجات التركية الآن .. فمتى نقاطعها .. وإذا لم نتوقف عن دعم الاقتصاد التركي بالسفر إلى هناك أو الاستثمار أو الاستيراد .. فمتى نفعل ذلك؟.

أخوتي الكرام .. *تركيا أردوغان* أصبحت اليوم تستهدف كياننا ووجودنا بحملات عدائية واضحة والأمر لم يعد سراً.. وقد تبين لكل مشكك أن تركيا وإيران تريدان اقتسام المنطقة والهيمنة على أكبر عدد من البلدان ضمن أجندة كانت معلومة للخاصة وفضحتها تسريبات بريد هيلاري كلنتون مؤخرا.

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أردوغان يستخدم الإرهابيين والمرتزقة لقتل السوريين والعراقين والليبيين والأرمن ويقول بكل صفاقة بأن قواته تحمي الخليج وأن دوله ضعيفة وطارئة وناشئة ولولا قواته لتفككت‼️.

أردوغان يستضيف أعداءنا وأعداء الأمة العربية والإسلامية ويسخر لهم كافة الإمكانات لمهاجمتنا ومهاجمة قادتنا ووحدتنا وأمننا.

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يريد العثمانيون الجدد عودة الخلافة والخليفة العصملي إلى أرضنا ويعملون لشتاتنا وإفقارنا والهيمنة على أرضنا وخيراتنا *فكيف بالله تتجرأون على دعم اقتصاد عدوكم الواضح* ‼️

لنجعلها مقاطعة تامة لكل ما يمت للعثمانيين بصلة سواء من حيث شراء المنتجات أو السياحة أو الاستثمار أو الاستيراد أو حتى الاستقدام والخيارات والبدائل موجودة في كل مكان.

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وختاما… كونوا على قدر المسؤولية واحموا وطنكم بإضعاف اقتصاد عدوكم.

