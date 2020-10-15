أردوغان ينحني لتميم وزعيم المعارضة التركية: كل ذلك من أجل المال!

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ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منحنيًا لأمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، أثناء زيارته الأخيرة إلى الدوحة.

وأثار تصرف أردوغان غضب رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.

وتساءل كليتشدار أوغلو: ” لماذا ينحني بهذا القدر؟ هل ينحني من أجل المال؟ نعم إنه منافسي السياسي ولكن لا يجب أن ينحني هكذا أمام رئيس دولة أخرى، لقد صعقني هذا المشهد “.

Source slaati

