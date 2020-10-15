︎ :
.
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منحنيًا لأمير قطر، تميم بن حمد آل الثاني، أثناء زيارته الأخيرة إلى الدوحة.
وأثار تصرف أردوغان غضب رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو.
وتساءل كليتشدار أوغلو: ” لماذا ينحني بهذا القدر؟ هل ينحني من أجل المال؟ نعم إنه منافسي السياسي ولكن لا يجب أن ينحني هكذا أمام رئيس دولة أخرى، لقد صعقني هذا المشهد “.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان ينحني لتميم وزعيم المعارضة التركية: كل ذلك من أجل المال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.