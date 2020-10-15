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أثيرت تساؤلات عديدة مؤخرًا من قبل مواطنين حول مشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز- طيب الله ثراه- في مسيرة التوحيد.
وفي السياق ذاته، أكد حساب ” تاريخ آل سعود ” أن الملك عبدالله- رحمه الله- لم يشارك في مسيرة توحيد المملكة.
وأوضح أن من شارك في مسيرة توحيد البلاد من أبناء المؤسس هم ثمانية أبناء وهم: الأمير تركي الأول، الملك سعود، الملك فيصل، الأمير محمد، الملك خالد، الأمير ناصر، الأمير سعد، الأمير منصور- رحمهم الله جميعاً-
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كانت هذه تفاصيل خبر 8 من أبناء المؤسس شاركوا في مسيرة التوحيد والملك عبدالله ليس بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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