“البنوك السعودية” توضح متى يمكن للعميل تحويل راتبه إلى حساب بنك آخر

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أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أنه يحق للعميل تحويل راتبه إلى حساب أي بنك آخر، بشرط عدم وجود أي التزامات مالية قائمة عليه لصالح البنك.

وبيّنت اللجنة، أنه يجب على البنك إصدار خطاب إخلاء الطرف للعميل في موعد أقصاه 7 أيام عمل من تاريخ طلبه وخلال 30 يوم عمل في حال وجود بطاقة ائتمانية، باستثناء الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية.

Source akhbaar24.argaam

